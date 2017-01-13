ДНР отменяет школьные экзамены по украинскому языку

Донецк, 13 января. Школьники Донецкого агентства новостей больше не будут сдавать обязательный прежде экзамен по украинскому языку. Об этом в пятницу заявила министр образования и науки Республики Лариса Полякова.

«Украинский язык был убран из списка предметов для сдачи ГИА. По предварительным результатам мониторинга, который мы проводили в течение первого семестра и во время подготовки нормативной базы для вступительной кампании, в нем не было потребности, не было запроса и вообще желающих сдавать украинский язык», — отметила она.

При этом Полякова отметила, что украинский язык останется в школьной программе, передает Донецкое агентство новостей.