Спикер парламента Сирии посетит Россию

13 Января 2017 14:58 47

Москва, 13 января. Спикер сирийского парламента Хадия Аббас может приехать РФ в рамках работы весенней сессии, об этом договорились российские сенаторы, посетившие САР в декабре.

Сегодня глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что спикер сирийского парламента Хадия Аббас может посетить Россию. «Ждем их спикера с визитом в рамках весенней сессии. Сроки согласовываются, принципиальная договоренность была достигнута в ходе моей поездки в Сирию 29–30 декабря», — отметил глава комитета. Косачев также добавил, что соответствующее приглашение направлено в сирийский парламент. В настоящий момент российская сторона ожидает подтверждения от представителей Аббас.