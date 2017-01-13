up_img
logo_img menu_button
Лента новостей
Происшествия

Экс-солистка «Лицея» перед смертью планировала развестись и уехать в Москву

13 Января 2017 15:31
56Просмотры

Экс-солистка «Лицея» перед смертью планировала развестись и уехать в Москву

Москва, 13 января. Бывшая солистка группы «Лицей» Жанна Роштакова обнаружена мертвой в своей квартире во Владивостоке. Об этом сообщает интернет-издание «Свободная Пресса».

Первым о смерти Роштаковой сообщил певец Прохор Шаляпин. Он рассказал, что познакомился с Жанной в 1999 году на съемках программы «Утренняя звезда», в которой участвовала экс-солистка группа «Лицей». По словам Шаляпина, Роштакова не страдала от тяжелых болезней и планировала переехать в Москву.

В комментарии корреспонденту ФАН Прохор Шаляпин не исключил версию насильственной смерти экс-солистки «Лицея». Он пояснил, что перед смертью Роштакова собиралась разводиться с мужем, ради которого и переехала во Владивосток. Шаляпин отмечает, что Жанна уже даже упаковала вещи, чтобы переехать в Москву.

По данным местных СМИ, предположительной причиной смерти Роштаковой стал несчастный случай в ванной, где ей упала на голову полка. Тело Жанны Роштаковой было обнаружено только через сутки.

Кирилл Иванов

Рекомендуем почитать
Новости партнеров
Загрузка...
© 2016 ФАН №1
Правила использования материалов:
Информационные тексты, опубликованные на сайте riafan.ru могут быть воспроизведены в любых СМИ, на серверах сети Интернет или на любых иных носителях без существенных ограничений по объему и срокам публикации. Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН. При любом цитировании материалов на серверах сети Интернет активная ссылка на ИА «ФАН №1» обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
О НАС