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Мать напоила 2-месячного сына уксусной кислотой
Происшествия

Мать напоила 2-месячного сына уксусной кислотой

Сегодня 14:51
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Мать напоила 2-месячного сына уксусной кислотой

Воронежская область, 13 января. 24-летняя жительница Воронежской области специально напоила 2-месячного сына уксусом. Спасти жизнь ребенку удалось благодаря родным.

В обстоятельствах происшествия разбираются следователи. Установлено, что женщина специально дала выпить своему ребенку уксусной кислоты. Родственники, узнав об этом, привезли мальчика в больницу, где ему поставили диагноз «Химический ожог пищевода».

«В настоящее время ребенок находится на лечении в больнице. По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего», ведется расследование», — сообщили ФАН в Следственном комитете по Воронежской области.

При осмотре места происшествия следователи изъяли стеклянную бутылку с прозрачной жидкостью и наклейкой «Уксусная кислота 70%», а также детская бутылочка. Назначены судебные физико-химические экспертизы на предмет наличия в бутылках кислоты, в том числе уксусной. С подозреваемой проводятся следственные действия, устанавливается мотив совершенного преступления, а также все обстоятельства произошедшего.

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Алексей Громов
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ДНР передала Киеву тела бойцов ВСУ, подорвавшихся на мине в Донбассе
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