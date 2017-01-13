Кудрин оценил шансы на отмену антироссийских санкций в ЕС и США

13 Января 2017 15:04 33

Москва, 13 января. Глава Центра стратегических разработок, экс-министр финансов Алексей Кудрин ответил на сообщения о возможности отмены санкций против России.

Так, на полях Гайдаровского форума в Москве Кудрин заявил, что в части с Европой, скорее всего, у Москвы будет положительный процесс по некоторому смягчению санкций. При этом глава ЦСР отметил, что пока не может спрогнозировать ситуацию с санкциями в части с США, передает RT.

Как заявил газете «Известия» специалист по России, сотрудник Королевского института международных отношений Джеймс Шерр, на изменение политики США в отношении РФ у избранного президента Дональда Трампа могут уйти месяцы. Эксперт отметил, что пакет санкций, утвержденный конгрессом, Трамп не уполномочен отменять.

Напомним, ранее первый вице-премьер Игорь Шувалов назвал срок возможной отмены контрсанкций, введенных Россией в ответ на антироссийские ограничительные меры со стороны Запада.