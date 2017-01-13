Сирия, новый теракт: ФАН публикует видео с места взрыва смертника в Дамаске

В Дамаске подорвался террорист-смертник, он унес жизни семи мирных жителей, еще с десяток людей получили ранения разной степени тяжести. Федеральное агентство новостей публикует видео последствий ужасающего теракта.

Искореженные машины с выбитыми стеклами, стены здания в крови, беспокойная толпа, крики — от происходящего на экране становится не по себе. Офицеры сирийской армии и полиции работают на месте происшествия, отгоняя зевак и свидетелей. От взрыва пострадали не только люди и машины, но и жилые дома.

Террорист-смертник выбрал для своей цели район Кафр-Суса и взорвал себя с помощью пояса шахида у спортивного клуба. Как рассказал СМИ начальник управления полиции в Дамаске, террорист проник в густонаселенный район накануне, в начале девятого вечера, после чего привел взрывное устройство в действие.

Известно, что сотрудники службы безопасности обратили внимание на странного человека у входа в спортивный клуб. Он пытался стать на безопасном перекрестке с другой стороны здания. Однако поняв, что от полиции ему не скрыться, а бежать смысла нет, он взорвал заминированный пояс тут же, у входа, где были люди.

Чуть меньше месяца назад в Дамаске произошел другой теракт. Тогда девятилетняя девочка-смертница заявилась в полицейский участок с поясом, начиненным взрывчаткой. От взрыва погибли три человека, пятеро получили ранения.