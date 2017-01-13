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Ракетчики ЗВО получат на вооружение четыре комплекта С-400 «Триумф»
Россия

Ракетчики ЗВО получат на вооружение четыре комплекта С-400 «Триумф»

Сегодня 14:57
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Ракетчики ЗВО получат на вооружение четыре комплекта С-400 «Триумф»

Москва, 13 января. Войска ПВО Западного военного округа будут усилены дополнительными зенитными ракетными системами С-400 «Триумф».

Сейчас на территориях Ленинградской и Московской областей несут боевое дежурство четыре зенитных ракетных полка ПВО, вооруженные «Триумфами». С-400 является системой большой и средней дальности, способной поразить все современные, а также перспективные средства воздушного и космического нападения, среди которых самолеты, крылатые и баллистические ракеты и гиперзвуковые цели. «Триумф» может вести обстрел 36 целей на расстоянии до 400 километров с наведением до 72 ракет. Поступление новых С-400 укрепит противовоздушную оборону ЗВО.

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