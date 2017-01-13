Работа над ошибками: почему двигатели «Союза-У» нужно было менять еще в 2011 году

После крушения космического грузовика «Прогресс МС-04» руководство государственной корпорации «Роскосмос» приняло решение заменить двигатели третьей ступени ракеты-носителя «Союз-У». Только вот такое решение нужно было принять еще в 2011 году, считает научный обозреватель телеканала «Культура» Александр Галкин.

Отметим, третью ступень ракеты-носителя отправят на завод-производитель в Самару, где будет произведена замена силовой установки. Соответствующее решение принято по итогам расследования аварии связки «Союз-У» и «Прогресс МС-04», которые привели к досрочному завершению миссии.

«В декабре произошла авария, во время которой был потерян космический грузовик «Прогресс». Он должен был доставить на Международную космическую станцию продукты питания, запасы кислорода и воды. Благо, руководство «Роскосмоса» думает о таких ситуациях заранее, и поэтому на станции есть экстренные запасы. Как выяснили сотрудники комиссии, разбирающиеся в причинах крушения космического корабля, проблемы заключались в двигателях третей ступени», — напоминает Галкин.

Руководство ракетно-космической корпорации приняло решение, согласно которому ракета с новым двигателем в феврале этого года в последний раз в истории отправит к МКС следующий грузовик «Прогресс МС-05».

«Очень странно, что космическая корпорация продолжает использовать двигатели 11Д55 в третьей ступени ракеты-носителя, так как эти силовые установки уже становились причиной крушения космического корабля «Прогресс М-12М» в августе 2011 года. Проведенное тогда расследование показало, что на 325-й секунде произошло нарушение работы двигателя и это привело к гибели корабля. Благо, тогда никто не пострадал, но это был первый тревожный звоночек. От двигателей надо было отказываться еще тогда», — заключил эксперт.

Как сообщает Lenta.ru, грузовой космический корабль «Прогресс МС-04» был запущен к МКС на ракете «Союз-У» 1 декабря 2016 года. На 383-й секунде полета с радиотелеметрической системы БР-92Р-7М на Землю перестали поступать данные. В это время аппарат с неотстыковынной третьей ступенью ракеты потерпел аварию на высоте в 190 километров в Туве. Проведенная «Роскосмосом» проверка показала, что причиной аварии могло послужить вскрытие бака «О» третьей ступени в результате воздействия элементов, возникших при разрушении двигателя 11Д55 и дальнейшего разрушения насоса окислителя.

Ракетный двигатель 11Д55 используется на третьей ступени «Блок-И» ракеты-носителя «Союз-У». Ступень, как и сам носитель, производятся самарским ЦСКБ «Прогресс». Разработчиком силовой установки является воронежское предприятие «Конструкторское бюро химавтоматики», а производителем двигателя — «Воронежский механический завод». Оба предприятия входят в состав Центра имени Хруничева.