Кузнецова бьет тревогу: в Татарстане хотят отобрать детей у должников по ЖКХ

Москва, 13 января. Власти Татарстана хотят отбирать детей у семей, которые задолжали по оплате услуг ЖКХ, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Кузнецова рассказала о документе совета Зеленодольского муниципального района Татарстана о том, что необходимо изымать детей из семей, которые задолжали за коммунальные платежи и за электроэнергию. Она подчеркнула, что эти меры недопустимыми.

«То есть отобрание ребенка становится манипуляцией, которая используется в тех или иных целях, вот это недопустимо», — пояснила детский омбудсмен.

В декабре прошлого года Кузнецова предложила создать в России реестр лиц, совершивших преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних.