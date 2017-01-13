Сами предложат: без России формат G7 протянет недолго

13 Января 2017 15:14 47

Россия не планирует возвращаться в формат «большой восьмерки», заявил сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. На данный момент в российском руководстве данная тема даже не обсуждается.

Поводом для этого замечания Пескова послужило недавнее заявление министра иностранных дел Италии Анджелино Альфано. Тот, напомним, отметил, что его страна не исключает, что к следующему своему саммиту в Таормине, назначенному на май этого года, «большая семерка» может вновь расшириться до «восьмерки». Со своей стороны Песков пояснил, что Москва сейчас больше заинтересована не в возобновлении своего участия в «большой восьмерке», а в расширении активности в более широком формате «большой двадцатки».

«Что касается России, вне зависимости от каких-то эвентуальных предложений и приглашений, для России приоритетным является участие в формате «двадцатки», об этом уже неоднократно говорил президент РФ», — добавляет Песков.

Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений, считает данное заявление пресс-секретаря российского президента чрезвычайно важным.

«Слова Пескова показывают нам, что в Москве прекрасно понимают, что «большая семерка» — больше не основной формат принятия международных решений. Там понимают, что отныне G20 является более важным органом. Противоречия внутри «большой семерки» нарастают. Теперь это даже уже не просто противоречия между старыми и новыми членами данного элитного клуба — они давали о себе знать и несколько лет назад. Основной конфликт в «семерке» сейчас — это конфликт внутри «старой элиты». Прежде всего, это противоречия между Великобританией и странами еврозоны. Сверх того, Вашингтон, как мы видим, уже занял новую позицию по поводу глобальной торговли. Франция, если Марин Ле Пен станет президентом, также отойдет от своего старого экономического курса. «Большая семерка» сейчас — это уже никак не орган неолиберального консенсуса, а, наоборот, орган неолиберального раздрая, орган раздрая внутри мирового «правящего класса», — заявляет он Федеральному агентству новостей.

После волны экономических кризисов старый формат G7 изжил себя. Параллельно с тем, как значение «большой семерки» снижается, удельный вес «большой двадцатки» на мировой экономической арене возрастает. Оно и неудивительно, так как данный формат был создан во многом в качестве противовеса G7.