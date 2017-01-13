Петербургский врач, проигнорировавший истекающего кровью пациента, лечит наложением рук

Санкт-Петербург, 13 января. Установлена личность врача Мариинской больницы, проигнорировавшего пациента с ножевым ранением. Герой скандального ролика, сделанного приятелями пострадавшего мужчины, попросил истекающего кровью пациента подождать.

Как стало известно ФАН, «чутким» сотрудником больницы оказался Владимир Б. Помимо работы в Мариинской больнице, он трудится в «Клинике остеопатии Мохова», обещающей клиентам подарить «здоровье касанием рук». Женат, воспитывает сына.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в Мариинской больнице 10 января. В приемный покой был доставлен тяжело раненный 28-летний мужчина. Его приятели просили срочно оказать помощь своему истекающему кровью другу, но сотрудник просит подождать, напоминает Ura.ru.

При этом руководство больницы опровергло сообщения о том, что мужчине с ножевым ранением отказали в помощи. «Через восемь минут после того, как мужчину привезли в больницу его знакомые, пострадавший уже лежал на операционном столе», — заявила представитель учреждения.