Эксперты рассказали, что мешает Трампу отменить санкции

13 Января 2017 14:39 42

Вашингтон, 13 января. Несмотря на заверения о готовности наладить отношения с Россией и отменить санкции, избранный президент США Дональд Трамп не будет торопить события. Такое мнение в пятницу выразила первый заместитель председателя комитета по международным делам Госдумы Светлана Журова.

По ее словам, на сегодняшний день существует множество препятствий, которые могут помешать будущему американскому лидеру снять с Москвы ограничения. Если для отмены санкций, которые были введены по инициативе действующего президента Барака Обамы, Трампу достаточно одной подписи, то для отмены санкций, принятых Конгрессом, ему нужна поддержка парламента. А это практически невыполнимая задача, учитывая царящие сегодня в Вашингтоне настроения.

«Судя по тому, что происходит, Дональд Трамп будет слушать своих советников. Многое будет зависеть от встречи с президентом России Владимиром Путиным. И после этого личные санкции, на отмену которых у американского президента есть полномочия, он может свернуть», — рассказала Журова газете «Известия».