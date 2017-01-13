Прохор Шаляпин не исключает версию насильственной смерти экс-солистки «Лицея»

13 Января 2017 14:41 55

Санкт-Петербург, 13 января. Певица Жанна Роштакова, экс-участница группы «Лицей», скончалась в возрасте 33 лет во Владивостоке. Об этом сообщил ее друг Прохор Шаляпин, который не исключил насильственного характера смерти девушки.

Сейчас на месте трагедии, где погибла 33-летняя Жанна Роштакова, работают следователи. Одна из прорабатываемых версий — убийство. Близкий друг Жанны — певец Прохор Шаляпин — уверен, что эта версия имеет основания.

«У Жанны осталась двухкомнатная квартира в Москве, которую они купили вместе с мамой, — рассказал Шаляпин. — Но позже ее мама умерла, и квартира полностью перешла в собственность Жанны. Насколько я знаю, перед смертью она собралась разводиться с мужем, ради которого и уехала во Владивосток. Она уже упаковывала вещи, чтобы переехать на ПМЖ в Москву. А тут — такое несчастье», — рассказал собеседник ФАН.

Артист не знает, успела Жанна развестись с мужем до трагедии или нет. Это предстоит установить следователям. Также правоохранители обещают назвать точную причину смерти женщины после вскрытия.