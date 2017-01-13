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Дебальцево: около 500 домов остались без электричества из-за обстрелов ВСУ
Новороссия

Дебальцево: около 500 домов остались без электричества из-за обстрелов ВСУ

Сегодня 14:41
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Дебальцево: около 500 домов остались без электричества из-за обстрелов ВСУ

Дебальцево, 13 января. Ночной артиллерийский обстрел со стороны ВСУ обесточил порядка 500 многоквартирных и жилых домов в Дебальцево.

В настоящий момент ремонтники восстанавливают электроснабжение обесточенных в результате ночного обстрела со стороны ВСУ домов в Дебальцево. По словам представителя Народной милиции ЛНР, для возобновления подачи электроэнергии ремонтникам понадобится порядка 2–3 часов. Известно, что под обстрелами также оказалась котельная, питающая многоквартирный жилой фонд, но городские коммунальщики оперативно установили генератор, чтобы избежать промерзания теплотрассы. Отметим, что наряду с Дебальцево также был обстрелян Первомайск.

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Ирина Селезнева
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