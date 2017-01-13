Взрыв прогремел на заводе в Турции, есть погибшие

13 Января 2017 14:57 40

Анкара, 13 января. Взрыв на заводе унес жизнь одного человека, еще 15 получили ранения. Происшествие случилось в промзоне города Диловасы на западе Турции.

Как сообщает CNN Turk, взрыв прогремел в котле для плавления металлолома. В результате один рабочий погиб, еще 15 человек пострадали и находятся в удовлетворительном состоянии.

На место происшествия прибыли несколько машин скорой помощи и бригады спасателей.

Напомним, в ночь на 13 января рядом с военным аэродромом в Дамаске прогремели несколько взрывов.