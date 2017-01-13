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ДНР передала Киеву тела бойцов ВСУ, подорвавшихся на мине в Донбассе
Новороссия

ДНР передала Киеву тела бойцов ВСУ, подорвавшихся на мине в Донбассе

Сегодня 14:45
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ДНР передала Киеву тела бойцов ВСУ, подорвавшихся на мине в Донбассе

Донецк, 13 января. Украинская сторона получила тела трех бойцов Вооруженных сил Украины, которые подорвались на мине у линии обороны Донецкой народной республики (ДНР). Об этом рассказал Донецкому агентству новостей представитель оперативного командования ДНР.

По его словам, в пятницу ДНР передала тела тех самых украинских военнослужащих, о пропаже которых несколько дней назад заявила украинская сторона. Процедура передачи была проведена в Донецком городском судебно-медицинском морге. Он напомнил, что военные подорвались в районе села Октябрь к югу от Донецка на мине.

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Напомним, ранее сообщалось, что из украинских частей в Донбассе за неделю дезертировали более 15 военнослужащих ВСУ.

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Тимур Румянцев
#днр #ато #всу #донбасс #украина
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