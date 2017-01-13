Госдума хочет ограничить иностранное участие в онлайн-кинотеатрах России

Москва, 13 января. Государственная дума приняла в первом чтении законопроект по ограничению иностранного участия в онлайн-кинотеатрах долей в 20%.
Законопроект распространяется на российские онлайн-кинотеатры, количество пользователей которых превышает 100 тысяч человек в месяц в одном субъекте страны. Проект закона может вступить в силу уже 1 июля этого года. Авторами инициативы стали Андрей Луговой и Шамсаил Саралиев.
Предложение не затронет ресурсы, где информацию чаще всего размещают сами пользователи, а также компании, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. Известно также, что законопроект не будет властен над сервисом YouTube.
«Сегодня на пленарном заседании Андрей Луговой акцентировал внимание на том, что правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ по ходатайству иностранной компании может разрешить ей владеть онлайн-кинотеатром в России», — передает газета «Известия».
Катерина Тимошенская