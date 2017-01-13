Госдума хочет ограничить иностранное участие в онлайн-кинотеатрах России

13 Января 2017 14:40 40

Москва, 13 января. Государственная дума приняла в первом чтении законопроект по ограничению иностранного участия в онлайн-кинотеатрах долей в 20%.

Законопроект распространяется на российские онлайн-кинотеатры, количество пользователей которых превышает 100 тысяч человек в месяц в одном субъекте страны. Проект закона может вступить в силу уже 1 июля этого года. Авторами инициативы стали Андрей Луговой и Шамсаил Саралиев.

Предложение не затронет ресурсы, где информацию чаще всего размещают сами пользователи, а также компании, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. Известно также, что законопроект не будет властен над сервисом YouTube.