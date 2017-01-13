Крейсер «Адмирал Нахимов» будет модернизирован до 2020 года

Северодвинск, 13 января. Предприятие «Севмаш» намерено закончить ремонт и глубокую модернизацию тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» до 2020 года.

Сейчас специалисты судоремонтного завода проводят обновление и замену систем жизнеобеспечения корабля, энергосистем и радиотехнического вооружения. В проекте предусмотрена замена артиллерийского вооружения и ракетных комплексов крейсера. Все этапы модернизации выполняются в строгом соответствии с графиком, утвержденным ВМФ РФ, отчеты о завершении каждого лично принимает главнокомандующий Военно-морским флотом России.