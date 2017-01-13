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«Почта России» отчиталась о пути собольей душегрейки к Меланье Трамп

13 Января 2017 14:38
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«Почта России» отчиталась о пути собольей душегрейки к Меланье Трамп

Москва, 13 января. Соболья душегрейка для супруги избранного президента США Меланьи Трамп улетела сегодня из Москвы в Нью-Йорк. Посылку в Штаты отправила «Почта России».

Дизайнерская кофта из соболя и кашемира весом чуть более полутора килограмм была отправлена регулярным рейсом из столичного аэропорта «Шереметьево» в 13.40 мск, а получили душегрейку накануне в здании Исторического музея. «Отправителем является российская певица и композитор Вика Цыганова», — рассказали ФАН в пресс-службе «Почты России».

Представители ФГУП уточнили, что в пути дешегрейка проведет  более 10 часов, после чего вся ее передадут представителям почтовой службы США.

Ярослава Замысловатова

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