Киев, 13 января. Президента Украины Петра Порошенко могут привлечь к ответственности за государственную измену. В пятницу бывший заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин обратился к СБУ с требованием возбудить дело против государственного лидера.

Кузьмин утверждает, что Порошенко предал национальные интересы страны, поскольку до сих пор остается владельцем конфетной фабрики «Рошен», расположенной в Липецке. Данное предприятие платит налоги, пополняя российский бюджет, а значит, участвует в финансировании российской армии, которая, по словам киевских чиновников, воюет с Украиной.

При этом украинские власти продолжают жестоко преследовать обычных граждан, которые относятся с симпатией к России. Кузьмин также потребовал привлечь к ответственности близкое окружение Порошенко и руководство «Рошен». Если же СБУ откажется возбуждать дело, то эти действия можно трактовать, как умышленное сокрытие от учета тяжкого преступления.