ДНР восстановила работу детского сада в прифронтовом районе Донецка

Донецк, 13 января. Детский сад в Киевском районе Донецка возобновил свою работу после двух лет простоя, сообщили в Минобрнауки ДНР.

Сегодня в Киевском районе Донецка были торжественно открыты ясли-сад № 297, разрушенные практически полностью в результате артиллерийских обстрелов со стороны киевских силовиков в 2014 году. По данным Минобрнауки ДНР, восстановление дошкольного учреждения длилось порядка двух лет.

Властям республики пришлось заменить кровлю, отремонтировать фасад, провести коммуникации и остеклить здание. В ведомстве рассказали, что народный артист Иосиф Кобзон передал в октябре прошлого года необходимую технику для работы дошкольного учреждения.