Орешкин: Радикального роста цен на нефть не будет

Москва, 13 января. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что к настоящему моменту цены на нефть достигли равновесия, однако их дальнейшего повышения ждать не стоит. Об этом министр рассказал корреспонденту ФАН в кулуарах Гайдаровского форума.

Он пояснил, что действия России и стран ОПЕК по ограничению добычи нефти оказали положительное влияние на краткосрочные цены, однако долгосрочные цены не выросли.

«Рынок стабилизировался и пришел в устойчивое состояние. Понятно, что такие решения не приводят к росту долгосрочных цен на нефть», – отметил Орешкин.

Стоит напомнить, что 10 декабря в Вене состоялись переговоры с участием 11 стран, не являющиеся членами ОПЕК, которые решили сократить нефтедобычу на 558 тысяч баррелей в сутки для стабилизации рынка.