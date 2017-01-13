Жуткое ДТП под Воронежем: КамАЗ протаранил катафалк, погиб один человек

Воронеж, 13 января. Страшная авария произошла в Воронежской области: один человек погиб в результате столкновения грузовика КамАЗ с автобусом ритуальных услуг. Как сообщила пресс-служба областного ГИБДД, ДТП случилось в поселке Большие Базы Ольховатского района.

Согласно приведенной информации, водитель ритуального автобуса ПАЗ-32054 допустил столкновение с большегрузом. Как уточняет ведомство, в автобусе не находилось пассажиров, а также груза в салоне. От сильного удара водитель катафалка получил смертельные травмы, он скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства аварии, опрашиваются очевидцы ДТП.

Как сообщало информационное агентство Ura.ru, ранее на 56-м км автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись грузовой автомобиль «МАН» с прицепом и «Лада Ларгус», погибли два человека и еще трое получили серьезные травмы