Милонов: Дело о госизмене Порошенко — попытка отвести внимание от проблем на Украине

13 Января 2017 15:00 40

Экс-заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин активно призывает главу Службы безопасности страны Василия Грицака завести уголовное дело о государственной измене в отношении президента Петра Порошенко, а также топ-менеджеров его компании Roshen. Но все это попытка отвести внимание от неспособности власти решать реальные проблемы страны, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей член комитета ГД РФ по международным делам Виталий Милонов.

Как отметил на своей странице в социальной сети Facebook сам Кузьмин, он обратился в СБУ только для того, чтобы «защитить интересы украинского народа», ведь пока глава украинского государства заявляет о «войне с Россией» и необходимости продолжения санкций в отношении Москвы, его предприятие занимается торговлей кондитерскими изделиями на территории полуострова Крым и в российском Липецке «во вред Украине».

«Я думаю, что «политические новости», приходящие к нам из Украины, не стоят серьезного внимания, поскольку источники этих новостей — те люди, которые давно не принимают реального участия в управлении страной. Это люди, которые пытаются подкармливать народ политическими лозунгами. Сейчас мы наблюдаем на Украине то, что характерно для любой страны, находящейся в состоянии хаоса: это и взаимные обвинения, и расколы в правительстве, и распады коалиции. Все это напоминает ситуацию конца 80-х-начала 90-х годов, когда на съездах народных депутатов РСФСР возникали постоянные словесные перепалки, обсуждения регламентных процедур затягивались на 12 часов, и относиться к этому нужно именно таким образом. Дело в том, что украинские политики не готовы рассматривать актуальные вопросы, в то время как страна находится в кризисе. Поэтому им нужны какие-то отвлекающие маневры, и конфеты Порошенко как раз для этого подходят», — заявляет Милонов.

Отметим, Roshen — один из самых крупных в мире производителей кондитерских изделий, выпускающий по 450 тысяч тонн готовой продукции в год. В состав корпорации входят фабрики на Украине, в Литве, Венгрии и даже России.

«Решение реальных проблем, которые существуют сейчас, требует конкретных шагов, однако их реализация, мягко говоря, невыгодна действующему руководству Украины. Они не хотят идти по этому пути, потому что может обнажиться абсолютная неспособность нынешнего руководства решать поставленные задачи и справляться с актуальными проблемами. Так что «дело о государственной измене» против Порошенко — просто попытка отвести внимание от проблем в стране», — заключил народный избранник.

Напомним, выдвигая свою кандидатуру на выборах президента Украины в 2014 году, Петр Порошенко дал обещание продать свой главный актив в России в случае победы, однако до сих пор этого не сделал. Продажей его активов занимается инвестиционная компания Rothschild, которая не может найти покупателя из-за якобы конфликта в Донбассе.