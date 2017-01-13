Танкисты ЗВО борются за право участвовать в конкурсе «Суворовский натиск»

Москва, 13 января. В танковых соединениях Западного военного округа стартовал отборочный этап конкурса Армейских международных игр-2017 «Суворовский натиск».

Отборочный этап проходит на подмосковном полигоне «Алабино», экипажи боевых машин пехоты БМП-2 должны продемонстрировать мастерство вождения тяжелой техники по пересеченной местности, поразить бронированные машины условного противника, противотанковый расчет и низколетящий вертолет. За право участвовать в международном этапе армейского конкурса будут бороться более 30 экипажей. Финальный этап состоятся летом на военном полигоне в Китае.