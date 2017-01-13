Глава Минтранспорта сообщил о скором возобновлении чартерных рейсов в Египет

Москва, 13 января. В скором времени будет возобновлено чартерное авиасообщение с курортами Египта, заявил министр транспорта России Максим Соколов.

Соколов ответил на вопросы журналистов о возобновлении авиасообщения между Россией и Египтом.

«Что касается вопросов по открытию чартерного сообщения с наиболее интересующими наших туристов местами побережья Красного моря, Шарм-эш-Шейх и Хургаду, то это тоже вопрос недалекого времени», — обратил внимание глава Минтранспорта РФ.

11 января этого года российские представители начали проверку безопасности аэропортов в египетских городах Хургада и Шарм-эш-Шейх.