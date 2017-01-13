Шувалов предупредил российских производителей о скорой отмене конртсанкций

Москва, 13 января. Первый вице-премьер Игорь Шувалов назвал срок возможной отмены контрсанкций, введенных Москвой в ответ на антироссийские ограничительные меры со стороны Запада, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Пришло время понимать, что санкции скоро прекратят свое действие, или контрсанкции. Во всяком случае, в моей работе мне, и министру сельского хозяйства, и министру экономики, скорее всего, нужно исходить из того, что контрсанкции будут отменены», — заявил Шувалов, выступая на Гайдаровском форуме.

При этом он подчеркнул, что даже, если это не произойдет, перед властями будет стоят другая задача. «Будем над ней работать, но это будет создавать долгосрочные проблемы, потому что все игроки на рынке сейчас уже привыкнут к таким ограничениям, и это очень плохо», — убежден первый вице-премьер.

Шувалов также полагает, что именно сейчас настало время открывать российский рынок для иностранных инвесторов, поскольку отечественные поставщики «смогли занять свою нишу при слабом рубле, «поднялись и дошли до полки».

«В противном случае мы создадим обратную ситуацию — мы им зададим вектор, когда они начнут слабеть и проигрывать в этой глобальной конкуренции», — предупредил политик.