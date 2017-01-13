Экс‑менеджеров коммерческого банка задержали за аферу на миллиард рублей

13 Января 2017 14:07 42

Москва, 13 января. Топ-менеджеры одного из коммерческих банков организовали аферу на миллиард рублей незадолго до ликвидации финансового учреждения. Об этом сообщает интернет-издание РИАМО.

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывших руководителей и собственников одного из коммерческих банков, который был лишен лицензии весной 2016 года. Как выяснилось, перед закрытием банка топ-менеджеры выдавали кредиты на подставных лиц, похитив более 1 миллиарда рублей.

Среди задержанных оказался бывший заместитель председателя правления банка и начальник отдела финансового анализа, однако председателю совета директоров финансового учреждения удалось скрыться, в настоящее время он объявлен в международный розыск.