Голикова объяснила, почему повышение пенсионного возраста — это не панацея

Москва, 13 января. Повышение пенсионного возраста нельзя воспринимать, как универсальное решение всех проблем в экономике и ПФР. С таким заявлением в пятницу выступила глава Счетной палаты России Татьяна Голикова.

«Когда вы ставите вопрос о том, что панацеей всего является повышение пенсионного возраста, оно не является панацеей от всего», — сказала она.

При этом Голикова отметила, что повышение пенсионного возраста может привести к обратному эффекту, когда многие граждане предпочтут уйти в тень. По ее словам, в этом вопросе необходимо учитывать утрату трудоспособности и ряд других факторов. Глава Счетной палаты уверена, что гораздо важнее модернизировать систему социального обеспечения.