ИГИЛ создавалось в Сирии для противодействия Асаду — Керри

Вашингтон, 13 января. Администрация президента США Барака Обамы планировала использовать боевиков ИГИЛ для давления на властей Дамаска, пишет The Washington Times, ссылаясь на аудиозапись разговора госсекретаря Джона Керри с сирийскими оппозиционерами.

Беседа американского госсекретаря Джона Керри с представителями сирийской оппозиции состоялась в сентябре прошлого года. Запись разговора просочилась в Сеть, об этом пишет The Washington Times. «Причина, по которой Россия пришла в Сирию, — усиление ИГИЛ. Исламисты угрожали Дамаску. Мы наблюдали за тем, как ИГИЛ набирает силу. И мы ждали, что это напугает Асада и тогда он начнет переговоры с нами. А вместо этого он позвал на помощь Путина», — представило западное издание расшифровку речи Керри. Военные эксперты полагают, что если бы Россия не вмешалась, США удалось бы провернуть сценарий Ливии и Асада ждала судьба Каддафи.