Дело «Зенит-Арены»: обвиняемому в хищениях Оганесяну вызвали скорую в суд

Санкт-Петербург, 13 января. Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян, обвиняемый в мошенничестве при обустройстве стадиона «Зенит-Арена», пожаловался на резкое ухудшения самочувствия в ходе судебного заседания по продлению ареста.

Как рассказал журналистам адвокат Юрий Новолодский, подзащитный заявил ходатайство о том, чтобы его осмотрели врачи из-за внезапного повышения давления. По его словам, в здание суда прибыли медики, они определят состояние здоровья Оганесяна. Новолодский добавил, что у бывшего вице-губернатора хронический бронхит, при этом в настоящее время он находится «в одной из худших камер, где не имеется горячей воды», передает «Комсомольская правда — Петербург».

Напомним, накануне стало известно, что уголовное дело Оганесяна, который подозревается в хищении 50 миллионов рублей при закупках оборудования для стадиона, объединено с делом в отношении компании «СтройЭлектроМонтаж-5» (СЭМ-5), принадлежащей Василию Сливкину.