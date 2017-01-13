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Германия пригласила главу Минсельхоза РФ на встречу G20 в обход санкций
Политика

Германия пригласила главу Минсельхоза РФ на встречу G20 в обход санкций

Сегодня 14:50
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Германия пригласила главу Минсельхоза РФ на встречу G20 в обход санкций

Москва, 13 января. Глава Минсельхоза России Александр Ткачев примет участие в саммите министров сельского хозяйства «Группы двадцати» (G20). Мероприятие состоится в Берлине 22 января, информирует министерство.

Ткачев находится в так называемом «санкционном» списке, введенном Канадой. Но в данном случае приглашение российскому министру направила немцкая сторона, так что руководитель ведомства поедет на международное событие, несмотря на санкции.

«Министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев примет участие в саммите министров сельского хозяйства «Группы двадцати» (G20), который состоится 22 января текущего года в Берлине», — рассказали в ведомстве.

У министра запланирован ряд двусторонних встреч с коллегами G20. Как сообщат РИА Новости со ссылкой на источник, Ткачев поедет на эту встречу по приглашению немецкой стороны.

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Таисия Григорьева
#александр ткачев
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