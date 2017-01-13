ЛНР направила более 80 детей на отдых в Москву

Луганск, 13 января. Власти ЛНР отправили луганских детей в Москву на новогодние каникулы.

Ребята отправились в столицу России по программе организации детского отдыха Луганской Народной Республики. Принимающая сторона в лице Российской Федерации, а также экскурсионная фирма обязались разместить детей в комфортабельных отелях Москвы. Маленьких граждан республики Донбасса ждут экскурсии, развлечения и полный комплекс всевозможных праздничных мероприятий. В поездку отправились 82 ребенка и семеро взрослых сопровождающих. Особое внимание организаторы уделили обеспечению безопасности ребят из Луганска.