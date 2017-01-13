Длинные руки RT: Симоньян пошутила о российском сюжете в американском эфире

Москва, 13 января. Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала появление сюжета российского канала в эфире американского телеканала C-SPAN.

Симоньян пошутила о появлении сюжета RT про ошибку министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского в эфире C-SPAN вместо трансляции обсуждения в конгрессе США. Отмечается, что видеофрагмент заглушил выступление конгрессмена Максин Уотерс, известной своими критическими высказываниями в адрес избранного президента США Дональда Трампа.

«Ну вы поняли, да, какие у нас длинные руки?» — отметила Симоньян на своей странице в Twitter.



Ну, вы поняли, да, какие у нас длинные руки?https://t.co/4ozEUc5vc6 — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) January 13, 2017

Напомним, инцидент произошел 12 января.