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Более 40 боевиков ИГ ликвидированы турецкими военными на севере Сирии
Новости Сирии

Более 40 боевиков ИГ ликвидированы турецкими военными на севере Сирии

Сегодня 13:55
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Более 40 боевиков ИГ ликвидированы турецкими военными на севере Сирии

Анкара, 13 января. Турецкие военные за минувшие сутки ликвидировали 41 боевика ИГ в ходе военной операции «Щит Евфрата» на севере Сирии, передает Anadolu.

Армия Турции в ходе операции на территории Сирии «Щит Евфрата» за минувшие сутки ликвидировала 41 боевика ИГИЛ (террористическая организация «Исламское государство» запрещена в России и ряде других стран). По данным агентства Anadolu, всего было ликвидировано 177 целей террористов, в том числе транспорт, укрытия и командные пункты боевиков. Ранее сообщалось, что турецкие ВВС ликвидировали группу боевиков ИГИЛ ударами с воздуха при бомбардировках в районе города Эль-Баб. 

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Ирина Селезнева
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