Более 40 боевиков ИГ ликвидированы турецкими военными на севере Сирии

Анкара, 13 января. Турецкие военные за минувшие сутки ликвидировали 41 боевика ИГ в ходе военной операции «Щит Евфрата» на севере Сирии, передает Anadolu.

Армия Турции в ходе операции на территории Сирии «Щит Евфрата» за минувшие сутки ликвидировала 41 боевика ИГИЛ (террористическая организация «Исламское государство» запрещена в России и ряде других стран). По данным агентства Anadolu, всего было ликвидировано 177 целей террористов, в том числе транспорт, укрытия и командные пункты боевиков. Ранее сообщалось, что турецкие ВВС ликвидировали группу боевиков ИГИЛ ударами с воздуха при бомбардировках в районе города Эль-Баб.