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Новости Новороссии: Луганск назвал действия ВСУ в Дебальцево терактом, Донецк и юг ДНР на линии огня
Новороссия

Новости Новороссии: Луганск назвал действия ВСУ в Дебальцево терактом, Донецк и юг ДНР на линии огня

Сегодня 15:16
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Новости Новороссии: Луганск назвал действия ВСУ в Дебальцево терактом, Донецк и юг ДНР на линии огня

Новороссия, 13 января. Представители ЛНР считают обстрел жилых районов Дебальцево и Первомайска со стороны ВСУ актом террора по отношению к гражданскому населению. Киевские силовики обстреляли окраины Донецка, Горловки и Ясиноватой, а также юг ДНР из минометов, арторудий и танков.

ВСУ нанесли свыше 200 ударов по ДНР

Согласно информации представителей силовых ведомств Донецкой народной республики, за минувшие вечер и ночь украинские военнослужащие выпустили по прифронтовым территориям ДНР свыше 200 мин, а также танковых и артиллерийских снарядов.

Киевские силовики вели обстрелы в период с 18.00 по 02.00. В общей сложности с их позиций было выпущено 207 мин калибрами 120 и 82 мм, артснарядов калибрами 122 и 152 мм и танковых снарядов. Кроме того, с опорных пунктов подразделений ВСУ было выпущено несколько десятков боеприпасов из БМП и различных типов гранатометов.

Под массированными обстрелами оказались населенные пункты Трудовские и Александровка, расположенные на западе от Донецка, Зайцево к северу от Горловки, Крутая Балка и Спартак под Ясиноватой. Кроме того, огонь велся по селам Саханка и Коминтерново Новоазовского района на юге ДНР и по району «Вольво-Центра» к северу от столицы.

Напомним, накануне замкомандующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин заявил о почти 1 350 фактах нарушения режима без огня украинской стороной за сутки. ВСУ открывали огонь по прифронтовым зонам ДНР из тяжелых арторудий, минометов, гранатометов, БМП и стрелкового оружия.

ВСУ обстреляли жилые районы Дебальцево и Первомайска

По данным пресс-центра оборонного ведомства Луганской народной республики, этой ночью подразделения ВСУ открыли интенсивный артиллерийский огонь по жилым кварталам городов Дебальцево и Первомайск.

Украинские военнослужащие вели массированные обстрелы населенных пунктов из запрещенных условиями минских соглашений тяжелых артиллерийских орудий калибрами 122 и 152 мм. В ходе обстрела частного сектора в Дебальцево были повреждены линии электропередачи и трансформаторная подстанция. Таким образом, несколько микрорайонов города остались без энергоснабжения.

В Первомайске огнем киевских силовиков был уничтожен гараж. Однако данные о разрушениях в ходе обстрелов неокончательные, так как в обоих населенных пунктах еще продолжаются инспекции. Информации о возможных жертвах среди мирного населения пока не поступало, добавили в пресс-службе.

Новости Новороссии: Луганск назвал действия ВСУ в Дебальцево терактом, Донецк и юг ДНР на линии огня

Представители штаба Народной милиции республики также подчеркнули, что украинская армия вела огонь по жилым районам городов. Какие-либо подразделения или военные объекты республиканских сил там попросту отсутствуют. Таким образом, данные обстрелы со стороны ВСУ есть не что иное, как акт террора по отношению к мирным жителям Донбасса, отметили в ведомстве.

Киевские силовики приторговывают казенным оружием

По данным пресс-центра министерства государственной безопасности ДНР, сотрудники ведомства пресекли деятельность преступной группировки, занимавшейся поставками оружия из Украины на территорию ДНР.

Сотрудники МГБ ДНР провели задержание группы лиц, причастных к организации поставок огнестрельного оружия из Украины в республику. Участники криминальной группировки были пойманы с поличным. Их задержали в одном из нежилых помещений, где находился тайник с боеприпасами и вооружением. Из тайника были изъяты противотанковые гранаты, станковые противотанковые гранатометы, пулеметы, автоматы, пистолеты, а также большое количество патронов к ним.

Как было установлено в ходе следственных мероприятий, члены преступной группировки приобретали оружие в зоне АТО в Донбассе у военнослужащих украинской армии. Затем они ввозили его в республику с целью сбыта и дальнейшего транзита назад на территорию Украины, рассказали сотрудники пресс-службы ведомства.

Командование ДНР передаст Киеву тела трех солдат ВСУ

Как сообщили в оперативном командовании Донецкой народной республики, представители ведомства передадут украинской стороне тела военнослужащих ВСУ, подорвавшихся на мине в районе населенного пункта Октябрь.

Командование ДНР намерено передать представителям Киева тела трех украинских силовиков в городском морге больницы имени Калинина, расположенной в центре города Донецк. По информации ведомства, обмен должен состояться уже сегодня.  

Напомним, ранее Эдуард Басурин сообщил о том, что тела трех пропавших киевских силовиков были обнаружены республиканскими военнослужащими в 500 метрах от линии обороны ДНР недалеко от села Октябрь Новоазовского района. 11 января командование республики провело эвакуацию тел.  

комментарии
Алексей Громов
#эдуард басурин
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