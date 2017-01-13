Олимпийский чемпион из Норвегии заразился неизвестной науке болезнью

Осло, 13 января. Олимпийский биатлонист Тарьей Бё, ставший победителем Олимпиады-2010, страдает от неизвестной болезни дыхательных путей. Об этом рассказал его старший брат Йоханнес Бё.

По его словам, врачи теряются в догадках и никак не могут поставить диагноз спортсмену.

«Он находится не в лучшем состоянии и не тренируется. Как только он приступает к занятиям, случается рецидив болезни. Это очень грустно», — цитирует Йоханнеса Бё NRK.

Отметим, что из-за проблем со здоровьем Бё-старший был вынужден пропустить все соревнования в текущем сезоне Кубка мира. Он является обладателем Кубка мира по биатлону сезона 2010/11 и восьмикратным чемпионом мира.