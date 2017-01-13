Популярных Instagram-моделей приравняли к проституткам

Лондон, 13 января. Женская половина пользователей Instagram пожаловалась, что владельцы некоторых сайтов обвинили их в занятии эскорт-услугами, пишет издание Independent.

Как сообщили Instagram-модели, они публикуют в фотосервисе фото из путешествий для друзей и семьи. Несмотря на это, неизвестные выкладывают их профили на своих сайтах, утверждая, что девушки оказывают эскорт-услуги и занимаются проституцией. Одна из девушек рассказала, что создатели данных сайтов полагают, что женщина промышляет эскортом, если у нее нет очевидного источника дохода. Согласно приведенным данным, девушки вынуждены удалять свои профили и аккаунты в других социальных сетях, при этом они подвергаются оскорблениям со стороны друзей.

Как сообщала «Газета.ру», ранее в разделе «Истории» сервиса Instagram появилась персонализированная реклама.

Напомним, 10 января певица Глюкоза взорвала соцсети своими откровенными фото из Вьетнама. Фото появились в Instagram певицы.