Донецк: власти ДНР передадут ВСУ тела трех подорвавшихся на мине военных

Донецк, 13 января. Власти ДНР передадут сегодня украинской стороне тела трех военных, которые подорвались на мине в пятистах метрах от первого рубежа линии обороны в районе села Октябрь.

В военном командовании ДНР сообщили о том, что сегодня будут переданы тела трех украинских военных, которые ранее подорвались на мине на юге от Донецка. По словам спикера, передача тел пройдет в городском морге больницы имени Калинина в центре столицы ДНР. Как ранее сообщалось, три пропавших 8 января киевских силовика подорвались недалеко от линии фронта на мине. Известно, что силы республики эвакуировали тела солдат 11 января. Отметим, что украинская сторона по-прежнему не выполняет минские договоренности — обстрелы Донбасса не прекращаются.