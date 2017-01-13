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Сирия сегодня: САА готовит наступление на ИГ в Алеппо, теракт в Дамаске, США в Астане
Новости Сирии

Сирия сегодня: САА готовит наступление на ИГ в Алеппо, теракт в Дамаске, США в Астане

Сегодня 15:24
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Дамаск, Сирия

Сирия, 13 января. Тысячи солдат САА ожидают приказа атаковать ИГ в восточном Алеппо, террорист-смертник подорвался в Дамаске, Песков об участии США в переговорах в Астане. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Песков рассказал о присутствии США в Астане

Россия заинтересована в максимальном представительстве сторон, имеющих отношение к политическому урегулированию сирийского конфликта, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос СМИ о желании Москвы пригласить на переговоры в Астану представителей Вашингтона. Песков добавил, что он не может дать конкретного ответа на данный вопрос.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложили всем сторонам конфликта в Сирии провести мирные переговоры по поиску политического урегулирования сирийской ситуации в Астане. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал данную инициативу. Владимир Путин, в свою очередь, добавил, что встреча может дополнить женевские переговоры. Напомним, что переговоры в Астане запланированы на 23 января.

Самоподрыв террориста в Дамаске

Вблизи спортивного клуба, расположенного в столичном районе Кафр-Сусе, подорвался террорист-смертник. Жертвами теракта стали восемь мирных граждан, еще шесть жителей Дамаска ранены. Сообщается, что взрыв нанес значительные повреждения жилым домам и припаркованным рядом с клубом автомобилям.

По словам начальника управления полиции Дамаска Мухаммада Хейер Исмала, теракт произошел накануне, 12 января, в 20.15. террорист проник в густонаселенный квартал Аль-Хамрия и взорвал себя.

Конечная точка — ИГ

Тысячи солдат сирийской армии в восточном Алеппо ожидают начала крупнейшей военной операции, сообщает AM News.

Прошло уже более 13 месяцев момента начала сирийскими военными операции в восточной части Алеппо. После успешного освобождения города правительственные войска готовы провести самую большую операцию против боевиков «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, арабское — ДАИШ; террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) в регионе. Верховное командование САР мобилизовало тысячи солдат элитных подразделений САА осуществлять наступление против остальных террористических сил, разбросанных по Аль-Баб и Дейр-Хафер.

Тысячи солдат сирийской армии в восточном Алеппо ожидают начала крупнейшей военной операции

По словам старшего офицера САА, командование не планирует останавливать свои операции на востоке Алеппо, пока их силы не достигнут военного аэродрома «Табака». Чтобы добраться до аэродрома, Сирийская арабская армия должна отбить у ИГ ключевой город Дейр-Хафер, расположенный вдоль трассы Алеппо — Ракка. Военную операцию могут осложнить оппозиционные Сирийские демократические силы (SDF), которые быстро продвигаются в сторону аэродрома «Табака». Если САА планирует взятие города, то в конечном итоге они столкнутся с SDF.

Отмечается, что на данный момент одно из самых крупных наступлений проводит турецкая армия: военные атакуют цитадель ИГ — город Аль-Баб. Согласно последним данным, в ближайшие дни может увеличиться количество авианалетов на восточные районы провинции Алеппо, что откроет путь к возможной масштабной операции против «Исламского государства».

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Алексей Громов
#владимир путин #нурсултан назарбаев #реджеп тайип эрдоган #дмитрий песков #мухаммад хейер исмал
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