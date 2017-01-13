Сирия сегодня: САА готовит наступление на ИГ в Алеппо, теракт в Дамаске, США в Астане

Сирия, 13 января. Тысячи солдат САА ожидают приказа атаковать ИГ в восточном Алеппо, террорист-смертник подорвался в Дамаске, Песков об участии США в переговорах в Астане. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Песков рассказал о присутствии США в Астане

Россия заинтересована в максимальном представительстве сторон, имеющих отношение к политическому урегулированию сирийского конфликта, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос СМИ о желании Москвы пригласить на переговоры в Астану представителей Вашингтона. Песков добавил, что он не может дать конкретного ответа на данный вопрос.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложили всем сторонам конфликта в Сирии провести мирные переговоры по поиску политического урегулирования сирийской ситуации в Астане. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал данную инициативу. Владимир Путин, в свою очередь, добавил, что встреча может дополнить женевские переговоры. Напомним, что переговоры в Астане запланированы на 23 января.

Самоподрыв террориста в Дамаске

Вблизи спортивного клуба, расположенного в столичном районе Кафр-Сусе, подорвался террорист-смертник. Жертвами теракта стали восемь мирных граждан, еще шесть жителей Дамаска ранены. Сообщается, что взрыв нанес значительные повреждения жилым домам и припаркованным рядом с клубом автомобилям.

По словам начальника управления полиции Дамаска Мухаммада Хейер Исмала, теракт произошел накануне, 12 января, в 20.15. террорист проник в густонаселенный квартал Аль-Хамрия и взорвал себя.

Конечная точка — ИГ

Тысячи солдат сирийской армии в восточном Алеппо ожидают начала крупнейшей военной операции, сообщает AM News.

Прошло уже более 13 месяцев момента начала сирийскими военными операции в восточной части Алеппо. После успешного освобождения города правительственные войска готовы провести самую большую операцию против боевиков «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, арабское — ДАИШ; террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) в регионе. Верховное командование САР мобилизовало тысячи солдат элитных подразделений САА осуществлять наступление против остальных террористических сил, разбросанных по Аль-Баб и Дейр-Хафер.

По словам старшего офицера САА, командование не планирует останавливать свои операции на востоке Алеппо, пока их силы не достигнут военного аэродрома «Табака». Чтобы добраться до аэродрома, Сирийская арабская армия должна отбить у ИГ ключевой город Дейр-Хафер, расположенный вдоль трассы Алеппо — Ракка. Военную операцию могут осложнить оппозиционные Сирийские демократические силы (SDF), которые быстро продвигаются в сторону аэродрома «Табака». Если САА планирует взятие города, то в конечном итоге они столкнутся с SDF.

Отмечается, что на данный момент одно из самых крупных наступлений проводит турецкая армия: военные атакуют цитадель ИГ — город Аль-Баб. Согласно последним данным, в ближайшие дни может увеличиться количество авианалетов на восточные районы провинции Алеппо, что откроет путь к возможной масштабной операции против «Исламского государства».