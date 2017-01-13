Ученые открыли новый вид грибов в Тверской области

Москва, 13 января. Биологи открыли в Тверской области новый вид гриба, ранее неизвестный науке. Об этом сообщили в пресс-службе МГУ имени М.В. Ломоносова.

Вид называется Entoloma krutiсianum, не является съедобным и обитает во мху еловых лесах. Он был обнаружен в ходе международной экспедиции в Тверскую область осенью 2015 года у деревни Крутицы Старицкого района. Отличие открытого вида от близких видов было подтверждено учеными при помощи молекулярных методов, сообщает АиФ.

«Грибы до сих пор остаются загадочной и недостаточно хорошо изученной группой организмов. Даже в относительно хорошо изученных местах продолжают скрываться новые для науки виды», — рассказал ведущий инженер кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Максим Дьяков.

Нуклеотидная последовательность открытого гриба была депонирована в ГенБанк, сообщает «Индикатор».