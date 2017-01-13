up_img
logo_img menu_button
Лента новостей
Россия

Бойцы ВДВ уничтожили командный пункт «противника»

13 Января 2017 13:53
36Просмотры

Бойцы ВДВ уничтожили командный пункт «противника»

Рязань, 13 января. Войска ВДВ провели тактические учения на территории Рязанской и Тульской области с десантированием и боевой стрельбой.

На учениях задействованы более 250 десантников, 40 единиц боевой техники, в том числе тяжелое артиллерийское вооружение. На первом этапе учения бойцы были подняты по внезапной тревоге и совершили марш на отделенный полигон. В месте проведения учений бойцы получили задачу обнаружить и блокировать укрепленный пункт управления. Во время маневра десантники преодолели условно зараженный участок местности, уничтожили несколько засад условного противника, после чего ликвидировали вражеский командный пункт.

Рекомендуем почитать
Новости партнеров
Загрузка...
© 2016 ФАН №1
Правила использования материалов:
Информационные тексты, опубликованные на сайте riafan.ru могут быть воспроизведены в любых СМИ, на серверах сети Интернет или на любых иных носителях без существенных ограничений по объему и срокам публикации. Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН. При любом цитировании материалов на серверах сети Интернет активная ссылка на ИА «ФАН №1» обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
О НАС