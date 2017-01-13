Бойцы ВДВ уничтожили командный пункт «противника»

13 Января 2017 13:53 36

Рязань, 13 января. Войска ВДВ провели тактические учения на территории Рязанской и Тульской области с десантированием и боевой стрельбой.

На учениях задействованы более 250 десантников, 40 единиц боевой техники, в том числе тяжелое артиллерийское вооружение. На первом этапе учения бойцы были подняты по внезапной тревоге и совершили марш на отделенный полигон. В месте проведения учений бойцы получили задачу обнаружить и блокировать укрепленный пункт управления. Во время маневра десантники преодолели условно зараженный участок местности, уничтожили несколько засад условного противника, после чего ликвидировали вражеский командный пункт.