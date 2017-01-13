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Девятилетнего мальчика на Урале нашли повешенным после просмотра мультфильмов
Происшествия

Девятилетнего мальчика на Урале нашли повешенным после просмотра мультфильмов

Сегодня 13:38
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Девятилетнего мальчика на Урале нашли повешенным после просмотра мультфильмов
Екатеринбург, 13 января. Обстоятельства и причины гибели девятилетнего мальчика, обнаруженного повешенным после просмотра мультфильмов, выясняют следователи в Екатеринбурге.

Труп ребенка нашел его отец. По словам источника в правоохранительных органах, мужчина пришел с работы, а сын в этот момент смотрел мультики. Он поздоровался с ребёнком и ушел к себе в комнату, а уже через час обнаружил сына висящем на шнурке, который был привязан к турнику. Отец тут же вызвал неотложку, но прибывшие медики констатировали смерть ребенка.

Собеседник телеканала Life отметил, что в школе мальчика характеризуют очень положительно, а семья была благополучной. Кроме того, его родители утверждают, что их ребенок не имел аккаунтов в соцсетях, ни с кем не конфликтовал. Отец уверен, что сын погиб в результате несчастного случая, однако СК РФ не отвергает версию доведения до самоубийства.

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Ярослава Замысловатова
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