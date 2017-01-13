Минобороны ДНР: Более 15 бойцов ВСУ дезертировали за неделю в Донбассе

Донецк, 13 января. Заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщил, что из украинских частей в Донбассе за неделю дезертировали более 15 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Как отметил замком, украинское командование отдало приказ о физическом уничтожении беглецов в ходе их поиска и задержания. По словам Басурина, силами военной службы правопорядка ВСУ было применено оружие при задержании двоих дезертиров из 501 батальона 36 отдельной бригады морской пехоты — все беглецы были убиты.

Как сообщала ранее «Газета.ру», трое украинских военнослужащих, пропавших 8 января, были найдены мертвыми около населенного пункта Октябрь.

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Ранее сообщалось, что ВСУ с вечера четверга выпустили 207 танковых, артиллерийских снарядов и мин по западной окраине Донецка, окрестностям Ясиноватой, Горловки и южным селам ДНР.