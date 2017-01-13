Загадочная смерть экс-солистки «Лицея»: в группе не помнят Жанну Роштакову

13 Января 2017 13:30 36

Санкт-Петербург, 13 января. Бывшая солистка популярной группы «Лицей» Жанна Роштакова скончалась в возрасте 33 лет, сообщили СМИ со ссылкой на певца Прохора Шаляпина.

Последний опубликовал в соцсети сообщение о том, что молодая девушка, ничем серьезно не болевшая, внезапно скончалась спустя несколько часов после состоявшегося между ними телефонного разговора.

ИА «Народные новости» связалось с бывшей солисткой «Лицея» Изольдой Ишханишвили, которая призналась, что вообще не помнит Жанны Роштаковой.

«Я ее не знаю. Я уже очень давно не состою в этой группе. Может быть, в какой-то период и участвовала, но я про нее не слышала», — сказала собеседница агентства.

Отметим, что на личной странице Роштаковой уже появилось сообщение о том, что она никогда не участвовала в группе «Лицей».