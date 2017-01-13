Боевики ИГ выбиты из университета Мосула, служившего базой для производства химоружия

Мосул, 13 января. Спецназ Ирака захватил часть университета на востоке Мосула, который боевики «Исламского государства» используют в качестве базы.

Сообщается, что силовики смогли пробиться на территорию университета и захватить несколько помещений. В настоящее время спецназ ведет ожесточенные бои с террористами.

Согласно предварительным данным, исламисты используют университет в качестве своей базы. Они также приспособили лабораторию вуза для производства химического оружия, передает агентство Associated Press.

Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ) официально запрещена в России. Мосул стал одним из первых иракских городов, который исламисты захватили в 2014 году. С тех пор Мосул является негласной «столицей» ИГ в Ираке.