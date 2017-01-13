Донбасс: ВСУ готовят нападение на объект жизнеобеспечения ДНР

Донецк, 13 января. Разведчики Донецкой народной республики выявили позиции силовиков ВСУ вблизи Донецкой фильтровальной станции, заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Басурин констатировал, что Киев в очередной раз нарушил договоренности сторон.

«Они (договоренности. — Прим. ФАН) запрещают размещение каких-либо вооруженных формирований и военной техники ближе 1,5 километра до ДФС. Нами установлено, что украинские военнослужащие вблизи фильтровальной станции оборудовали укрытия для размещения в них личного состава, который может подвергнуть опасности персонал станции», — пояснил представитель оперативного командования.

Он отметил, что ВСУ могут создать прецедент для блокирования этого объекта жизнеобеспечения ДНР.

Читайте также: Новости Новороссии: Донбасс под огнем «Градов», минометный дождь в ЛНР, ВСУ обесточили Дебальцево