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Конец сезона скидок: почему «Газпром» решил судиться с импортерами из Турции
Экономика

Конец сезона скидок: почему «Газпром» решил судиться с импортерами из Турции

Сегодня 15:00
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Конец сезона скидок: зачем «Газпром» решил судиться с импортерами из Турции

«Газпром» собирается подать иск в арбитраж Стокгольма к частным импортерам газа в Турции. Камнем преткновения стала цена на российский газ в 2017 году, которую турки хотят оставить на низком уровне. В чем причина таких разночтений условий контракта? Выясняло Федеральное агентство новостей.

Вначале немного статистики. Частные компании Akfel Gas, Enerco Enerji, Avrasya gaz, Bosphorus gaz, Shell, Bati Hatti и Kibar Enerji пользуются Трансбалканским газопроводом и покупают у «Газпрома» около 10 миллиардов кубометров в год. В то же время государственная компания Botas забирает порядка 17 миллиардов кубов. При этом стоимость газа для частных импортеров ниже, чем для Botas. Соглашение предусматривает возможность пересмотры цены, но только если стороны смогут договориться. 

«Еще два года назад, когда появилось сообщение о том, что будет строиться не «Южный поток», а «Турецкий поток», «Газпром» достиг договоренности с турецкими компаниями о том, что они получат скидку на поставляемый Россией газ. При этом скидка увязывалась к строительству газопровода. Предполагалось, что страна-транзитер получает привилегии в стоимости топлива, такие же скидки предлагали болгарам. Но после того, как был сбит Су-24, проект заморозился и возобновился только тогда, когда цена на нефть была не под 100 долларов за баррель, а на минимуме, буквально 30-40 долларов. Цены на нефть соответственно привязаны к ценам на газ: тут тоже произошло сокращение с 400 до 200 долларов за тысячу кубометров газа», — комментирует эксперт по нефти и газу, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

В этих условиях «Газпром» напомнил, что не может быть никакой скидки, поскольку цена на газ и так низкая, плюс проект «Турецкого потока» обсуждается уже по-другому. 

«Загвоздка в том, что «Газпром» подписал соглашение о скидках с частными турецкими компаниями еще до реализации проекта. И те фактически полгода получали эти скидки, закупая российский газ по льготным ценам. А когда проект заморозился, «Газпром» не стал продлевать эти скидки, что туркам очень не понравилось. Но ведь условия соглашения другие: раньше Турция не участвовала в войне в Сирии. Теперь Россия может торговаться с ней и по сирийскому сценарию: мы соглашаемся на сотрудничество в республике, а взамен Анкара не требует льготных условий по энергетическим проектам», — продолжает эксперт ФАН.

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Изначально контракты не подразумевали никакой скидки, она была временной мерой, поэтому у турков сейчас только один аргумент: раз вы нам один раз цену снизили, то снизьте и еще раз. Но они не учитывают другую ситуацию на рынке.

Конец сезона скидок: зачем «Газпром» решил судиться с импортерами из Турции

«Понятно, что каждая сторона хочет добиться для себя максимальных выгод. Постоянно все друг с другом судятся, и «Газпром» был не раз замечен в процессах с европейскими компаниями. Когда цены были высокими, эти компании все время подавали иски в суды, требуя у «Газпрома» скидок. А когда цены снизились, пора уже и нам подавать в суд, доказывая необходимость поднятия стоимости газа. Но «Газпром» так не делает, чтобы сохранить свою долю на рынке. Не будем забывать, что недавно турецкое государство национализировало частные компании, в которых у «Газпрома» была доля. И тем самым получается, что мы показываем: если турецкие власти не хотят согласовывать свои действия, то придется идти по формальному пути, не договариваясь по-хорошему. Пока будут идти судебные разбирательства, каждая сторона продолжит трактовать условия контракта по-своему. А суд уже установит чью-то правоту и заставит кого-то доплатить», — добавляет Юшков.

Ранее эксперт рассказал «Известиям» о другой неприятности для российского нефтегазового сектора — попытке сенаторов США пропихнуть в Конгресс новый законопроект по санкциям. Такие попытки изолировать нашу отрасль предпринимаются последние два года, но пока безуспешно. 

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Дмитрий Пятов
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