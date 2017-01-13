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Кремль возмущен инцидентом со скорой помощью на Камчатке
Общество

Кремль возмущен инцидентом со скорой помощью на Камчатке

Сегодня 13:26
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Кремль возмущен инцидентом со скорой помощью на Камчатке

Москва, 13 января. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поведение водителя на Камчатке, который не пропустил машину скорой помощи к умирающему пациенту, должно получить правовую и юридическую оценку. 

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков осудил поведение водителя на Камчатке, который не пропустил скорую помощь к умирающему пациенту. Когда карета с медиками добралась до места вызова, пациент уже скончался. «Здесь можно только солидаризироваться, безусловно, с осуждением подобных действий, солидаризироваться с тем, кто возмущен непропуском машины скорой помощи. Конечно, это абсолютно недопустимо»,  — прокомментировал представитель Кремля. Известно, что СК РФ инициировал уголовное делопроизводство о причинении смерти по неосторожности, пишет «Свободная пресса»

 

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