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Опекуна ВИЧ-инфицированных приемных детей в Москве подозревают в истязаниях
Происшествия

Опекуна ВИЧ-инфицированных приемных детей в Москве подозревают в истязаниях

Сегодня 13:31
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Опекуна ВИЧ-инфицированных приемных детей в Москве подозревают в истязаниях

Москва, 13 января. Опекун изъятых из приемной семьи ВИЧ-инфицированных детей Светлана Д. подозревается в насилии над ними. Кроме того, источник ФАН в органах опеки отметил антисанитарные условия, в которых проживали ребята.

Как стало известно ранее, в Москве органы опеки изъяли 12 несовершеннолетних детей из приемной семьи. Восемь ребят ВИЧ-инфицированы. В настоящее время все дети находятся в одну из столичных больниц.

Ситуация находится на контроле у уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ.

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Алексей Громов
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